Кабулов заявил, что Таджикистан не отметил успехи талибов в борьбе с наркопреступностью

По словам спецпредставителя президента РФ по Афганистану, Россия не согласна с тем, что обсуждение ситуации в республике без США является невозможным и бессмысленным

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Стороны московского формата консультаций по Афганистану оценили значительные усилия действующих афганских властей по борьбе с наркопреступностью и терроризмом, Таджикистан не отметил успехи временного правительства талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) в этих сферах. Об этом заявил на брифинге спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Большинство участников приветствовало усилия талибов по борьбе с ИГИЛ (прежнее название запрещенного в РФ "Исламского государства", ИГ - прим. ТАСС) в Афганистане, и мы поощряли афганские власти продолжить это дело, поскольку это отвечает интересам безопасности всех соседей. Мы похвалили афганские власти за ту борьбу, которую они ведут с афганской наркоиндустрией. <…> Наши таджикские партнеры - это установка руководства Таджикистана - они очень критично относятся к Афганистану и считают, что не за что хвалить нынешние власти", - сказал дипломат.

Кабулов отметил, что "с этим девять из десяти делегаций на московском формате (на встрече участников формата - прим. ТАСС) не согласились". "Но мы с уважением относимся к национальной позиции нашего партнера и согласились с их предложением не включать их в список тех, кто принимал казанскую декларацию", - добавил он.

Московский формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана. Его первое заседание прошло 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров и спецпредставителей 11 стран, включая афганскую сторону. Главная цель формата - содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране. 29 сентября в Казани состоялось пятое заседание участников московского формата, по его итогам была принята совместная декларация.

Обсуждение ситуации в Афганистане без США

По его словам, Россия не согласна с тем, что обсуждение ситуации в Афганистане без США является невозможным и бессмысленным. "Я не совсем согласен с тем посылом, что без американцев ничего обсуждать в Афганистане невозможно или бессмысленно. Ничего подобного, мы с этим не согласны", - сказал он.

По словам дипломата, российская сторона исходит из того, что "ключевыми и основными игроками являются как соседи [Афганистана], так и другие региональные государства, национальные интересы которых, включая безопасность, тесно связаны с ситуацией в Афганистане". "Сотрудничество может быть только на платформе <...> регионального подхода", - подчеркнул он.

Кабулов указал на необходимость решения "морально-политической и этической проблемы - разморозки американцами и возвращения Афганистану его национальных авуаров". "Потому что эта дурная привычка, воровать чужие деньги, еще начатая с Ирана, потом продолжили с Россией, а потом закончили на Афганистане, превращается в хроническую. Мы с этим мириться не собираемся", - констатировал дипломат.

"Вот эти все существенные вопросы необходимо снимать, только в этом случае мы будем готовы воспринимать американцев как партнеров в усилиях по афганскому урегулированию", - заключил Кабулов.

Уход США из Афганистана

Президент США Джо Байден объявил 14 апреля 2021 года о решении завершить операцию в Афганистане, начавшуюся в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Вывод войск США начался в мае 2021 года. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном. 15 августа 2021 года президент страны Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие в этой стране.

Несмотря на принимаемые в настоящий момент талибами меры, экономическая ситуация в Афганистане остается крайне сложной. По данным ООН, 22,8 млн афганцев постоянно недоедают, а 8,7 млн жителей голодают. Это происходит во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% госрезервов (из $9,4 млрд), поскольку их значительная часть заморожена США.