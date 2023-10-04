Медведев назвал отставку Маккарти следствием его любви к финансированию Киева

Зампред Совета безопасности отметил, что "выбор был между решением многочисленных внутренних проблем самих Штатов и дальнейшим кормлением неонацистов"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Отставка республиканца Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей Конгресса США является следствием его любви к финансированию Украины, заявил зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале политик опубликовал пост о "двух приятных новостях для киевского режима". Первой из них он назвал то, что глава Евросовета Шарль Мишель допускает вступление Украины в Евросоюз к 2030 году. "Это значит, что в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени", - отметил Медведев.

"Вторая [новость]. Впервые в истории США отправлен в отставку спикер Палаты представителей Конгресса. Причем именно из-за любви к киевской власти и бюджетным компромиссам по финансированию бандеровцев. Есть несомненный повод для гордости, ведь выбор был между решением многочисленных внутренних проблем самих Штатов и дальнейшим кормлением неонацистов", - указал замглавы СБ РФ. При этом он напомнил недавнее заявление представителя Белого дома Джона Кирби о том, что денег на продолжение поддержки Украины у США осталось лишь на два месяца.