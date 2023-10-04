Оверчук заявил, что Россия рассматривает ЕАЭС как "безопасную гавань"

В союзе решены вопросы продовольственной и энергетической безопасности, отметил вице-премьер

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Россия рассматривает Евразийский экономический союз (ЕАЭС) как "безопасную гавань", где решены многие современные мировые проблемы. Об этом рассказал журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы видим ЕАЭС как безопасную гавань, где решены вопросы продовольственной безопасности, энергетической безопасности, где между людьми укрепляются и расширяются связи в области образования, культуры, науки, туризма", - сказал он.

По словам Оверчука, страны ЕАЭС также развивают транспортно-логистические коридоры, как в направлении Восток - Запад, так и Север - Юг. "Здесь у нас существует общее видение этого развития. Мы работаем над созданием безбарьерной среды передвижения товаров, капиталов, рабочей силы, услуг. Эта безбарьерная среда и создает те преимущества, которые в современном сложном мире позволяют государствам - членам ЕАЭС с определенным оптимизмом смотреть в будущее", - добавил вице-премьер.

XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит с 2 по 5 октября в Сочи. Его тема - "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".