В МИД РФ заявили, что Москва не исключает негативного развития событий вокруг ДСНВ

Действие договора приостановили из-за деструктивной политики США, отметил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями ведомства Константин Воронцов

ООН, 4 октября. /ТАСС/. Россия не может исключать, что из-за позиции США события вокруг Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) могут развиваться по негативному сценарию. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН (по разоружению).

"Запад продолжает повышать ставки, опасно балансируя на грани прямого военного столкновения ядерных держав. Вызывает глубокую тревогу потенциальная эскалация в результате реализации США плана по развертыванию вооружений, которые ранее были запрещены по денонсированному Вашингтоном Договору о ракетах средней и меньшей дальности", - сказал он.

"Нельзя исключать и дальнейшего негативного развития событий вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях, действие которого приостановлено вследствие деструктивной политики США. Вашингтон явно способен и на другие дестабилизирующие шаги", - добавил Воронцов.

21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Он подчеркнул, что для возвращения к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках этого соглашения российская сторона должна для себя понять, как в нем будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 28 февраля Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ.