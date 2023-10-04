МИД РФ заявил о попытке США сорвать председательство России на встрече "ядерной пятерки"

Вашингтон задержкой выдачи виз российской стороне грубо нарушает международно-правовые обязательства, отметил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями ведомства Константин Воронцов

ООН, 4 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты пытались сорвать председательство России на встрече "ядерной пятерки", задерживая выдачу виз российской стороне. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

"Вынуждены вновь поднять вопрос о недобросовестном выполнении американской стороной своих обязательств по выдаче виз членам делегаций, направляющимся на мероприятия по линии ООН. <...> Ситуация вопиющая, так как в запрошенные сроки не выданы визы тем членам нашей делегации, которые должны участвовать в том числе во встрече экспертов стран "ядерной пятерки", организуемой Россией в качестве координатора на полях Первого комитета. Рассматриваем действия США, ведущие к срыву данной встречи, как попытку подорвать российское председательство в данном международном формате", - сказал он на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению.

Дипломат подчеркнул, что таким образом США грубо нарушают международно-правовые обязательства. "Требуем незамедлительного запуска процедуры арбитража в отношении страны пребывания штаб-квартиры ООН", - заявил Воронцов.

В "ядерную пятерку" - неформальное объединение стран, обладающих ядерным оружием, - входят Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. В августе председательство в этом формате перешло от США к России.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил ТАСС, что российская делегация получила американские визы для участия в консультациях "ядерной пятерки" в ООН.