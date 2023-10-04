В МИД РФ заявили, что не обязаны по Будапештскому меморандуму игнорировать угрозы от Киева

В соответствии с договором Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность

ООН, 4 октября. /ТАСС/. Обязательства России по Будапештскому меморандуму не предполагают, что она должна признавать государственные перевороты на Украине или игнорировать исходящую с ее территории угрозу. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

"Единство и территориальная целостность Украины были разрушены, прежде всего, собственной деструктивной политикой Киева и вредоносным вмешательством Запада, - сказал он. - Обязательства России по Будапештскому меморандуму не распространяются на подобные обстоятельства. Мы не обязаны признавать госперевороты на Украине и ее отказ от нейтрального статуса, принуждать регионы этой страны оставаться в ее составе против воли местного населения и игнорировать нарастание угроз, проистекающих с украинской территории".

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. В соответствии с договором Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность.

Воронцов указал, что "именно таково реальное, а не вывернутое наизнанку положение дел с реализацией Будапештского меморандума". "И именно его нужно учитывать при обсуждении данных вопросов международной безопасности в первом комитете, а не то вранье, которое пытаются здесь выдать за правду Украина и страны Запада, потворствующие ей", - добавил дипломат.