И.о. постпреда России заявил об использовании Брюсселем Киева для запуска перестройки ЕС

Кирилл Логвинов отметил, что сейчас объединение переживает своего рода экзистенциальный кризис

БРЮССЕЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Евроинституты Брюсселя намерены использовать военную истерию вокруг Украины для запуска глубинной перестройки ЕС, дальнейшего ограничения суверенитета его стран-членов, ради расширения собственных полномочий и нового витка расширения сообщества. Об этом заявил ТАСС и.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов, комментируя предстоящие 5 и 6 октября в Гранаде саммит Европейского политического сообщества и неформальный саммит глав государств и правительств ЕС.

По его словам, в этом контексте следует рассматривать и визит глав МИД 23 из 27 стран ЕС в Киев 2 октября, который был направлен на повышение дисциплины внутри ЕС.

Экзистенциальный кризис и евродисциплина

"Наблюдаемые в Евросоюзе тенденции подтверждают, что на данном этапе объединение переживает своего рода экзистенциальный кризис. Очевидно, что изначальные цели - повышение социально-экономического уровня жизни населения и рост конкурентоспособности интеграционного блока - входят в противоречие со стремлением его нынешних руководителей превратить Евросоюз в некоего «геополитического игрока» с существенной военно-политической составляющей. Иными словами, ЕС должен был бы работать во благо людей, теперь же ставится задача обслуживать конъюнктурные интересы определенных групп политиков или стран", - отметил он.

"Безусловно, все это невозможно без проведения коренных преобразований Евросоюза, усиления полномочий евроинститутов и еще большего понижения роли евростолиц. И именно украинский сюжет, похоже, будет использован Брюсселем для запуска перестройки ЕС. Подобная логика прослеживалась в ходе состоявшихся 2 октября в Киеве дискуссий с участием европейских министров иностранных дел. Ведь эта встреча была предназначена не столько для украинцев, сколько для самих стран блока. Ее целью было поддержание еэсовской дисциплины по вопросу предоставления всеобъемлющей помощи Украине", - подчеркнул он.

Перестройка ЕС

По его словам, "обсуждение будущих предстоящих преобразований в ЕС будет продолжено 6 октября в Гранаде на уровне лидеров государств-членов".

"Ядром европейской перестройки должен стать отказ от консенсусной системы принятия решений в Совете ЕС. Стандартным объяснением со стороны евроструктур является стремление сделать Евросоюз способным быстро и более эффективно реагировать на происходящее на мировой арене. На самом же деле все не совсем так: это необходимо Брюсселю в контексте перспектив расширения для того, чтобы суметь «переварить» новые страны, включая Украину", - подчеркнул он.

"Естественно, что многие государства ЕС будут выступать против полного отхода от принципа единогласия (который означает потерю права вето в Совете ЕС - прим. ТАСС), поскольку это означает фактически отказ от своего национального суверенитета в пользу Брюсселя. Однако как раз сегодня сложилась ситуация, когда у евроинститутов появилась возможность преодолеть подобное сопротивление за счет нагнетания военной истерии, поддержания проукраинских настроений в странах-членах, а также в контексте противодействия т. н. российскому влиянию", - заключил российский постпред.

Риторика Брюсселя

Как ранее заявил в своем письме лидерам 27 стран Евросоюза глава Евросовета Шарль Мишель, главы государств и правительств на неформальном саммите 6 октября в Гранаде "определят стратегические приоритеты сообщества на 2024-2029 годы".

Кроме того, по словам Мишеля, лидеры 27 стран ЕС намерены обсудить будущее расширение Евросоюза и его последствия. Глава Евросовета считает важным обдумать будущую динамику союза, политику и процесс принятия решений, чтобы обеспечить дальнейший успех ЕС. "В частности, мы рассмотрим важные вопросы - что мы делаем вместе, как мы принимаем решения, как нам сопоставить наши средства с нашими амбициями", - уточнил программу Мишель.