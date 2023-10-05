Тренировка по применению электронного голосования и ГАС "Выборы" пройдет осенью

Как сообщили в ЦИК РФ, основной этап тренировки состоится с 1 по 24 ноября

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Общероссийская тренировка по использованию государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" и программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования (ДЭГ) пройдет с 9 октября по 29 ноября 2023 года. Об этом сообщил руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК РФ Александр Сокольчук.

"Предусмотрено проведение общероссийской тренировки с использованием ГАС "Выборы", программно-технического комплекса ДЭГ и, я обращаю внимание, проведение тестирования цифровой платформы [ГАС "Выборы 2.0"]. Тренировка проводится с 9 октября по 29 ноября в три этапа", - сказал Сокольчук на заседании ЦИК.

Основной этап, по его словам, состоится с 1 по 24 ноября. В ходе него будет отработана подготовка и проведение выборов, взаимодействие со всеми организациями, которые участвуют в этом. "Самое главное решение, которое мы должны будем принять по итогам проведения общероссийской тренировки, - доложить в ЦИК РФ, аппарат ЦИК России <...> о готовности ГАС "Выборы", - сказал Сокольчук.

Он отметил, что к предстоящим в марте 2024 года президентским выборам идет подготовка ГАС "Выборы", а также будут подготовлены предложения ЦИК РФ по результатам тестирования ее аналога - цифровой платформы ГАС "Выборы 2.0". "Мы должны доложить о переводе цифровой платформы в режим опытной эксплуатации", - сказал докладчик.

Зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев сообщил, что в тренировке участвуют все 89 субъектов РФ, предлагается, чтобы избиратели в каждом из них подали заявление на участие в ДЭГ через портал госуслуг. "Разработчики хотели бы видеть в пиковой нагрузке до 2 млн избирателей в течение двух часов", - сказал Булаев. Он предложил тем субъектам, которые уже применяли ДЭГ, провести информационную работу и пригласить к подаче заявлений до 3% избирателей. Тем же регионам, которые не участвовали в ДЭГ, но будут участвовать в тренировке, по мнению Булаева, нужно привлечь до 1,5% граждан.