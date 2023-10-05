Путин: РФ делала все возможное, и российские миротворцы погибли, защищая армян Карабаха

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Россия использовала в Нагорном Карабахе все возможные в правовом смысле средства для защиты населения, российские миротворцы погибли, защищая армян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы использовали все, чем мы располагали в правовом смысле для того, чтобы обеспечить гуманитарную составляющую, - сказал президент РФ. - Как вы знаете, у нас там люди погибли, между прочим, защищая армян Карабаха, наши миротворцы".