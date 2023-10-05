5 октября, 15:12,
обновлено 5 октября, 15:24
Военная операция на Украине

Путин уверен, что Россия добьется поставленных задач в СВО

Президент отметил, что "мы спокойно идем к достижению своих целей"

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Понимание о том, как правильно реализовывать поставленные цели специальной военной операции, есть, Россия их добьется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

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"У нас есть свое понимание - что и как двигается, мы понимаем где и что нам нужно сделать, где и что нужно добавить. Мы спокойно идем к достижению своих целей и уверен, мы их добьемся - реализации этих задач, которые мы перед собой ставили", - сказал он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
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