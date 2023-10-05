Путин уверен, что Россия добьется поставленных задач в СВО

Президент отметил, что "мы спокойно идем к достижению своих целей"

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Понимание о том, как правильно реализовывать поставленные цели специальной военной операции, есть, Россия их добьется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"У нас есть свое понимание - что и как двигается, мы понимаем где и что нам нужно сделать, где и что нужно добавить. Мы спокойно идем к достижению своих целей и уверен, мы их добьемся - реализации этих задач, которые мы перед собой ставили", - сказал он.