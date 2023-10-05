Путин опроверг заявления Кишинева о том, что Молдавия больше не покупает газ из РФ

Президент рассказал, что "немного удивился", когда услышал эти заявления молдавских официальных лиц

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Заявления Кишинева о том, что Молдавия больше не покупает российский газ, не соответствуют действительности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай",

"Что касается поставок нашего газа в Молдову, я как-то обратил внимание, что кто-то из официальных лиц Молдовы заявил о том, что больше Молдова не покупает российский газ. Честно говоря, я немного удивился. <...> Но, несмотря на заявления молдавских официальных лиц о том, что Молдова прекратила получать наш газ, я у Миллера спросил вчера и сегодня: "А чего они творят? Им не нужен газ?" Он говорит: "Нет, как поставляли, так все и поставляем", - рассказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что условия, на которых РФ поставляет свой газ в Молдавию, были выдвинуты именно молдавской стороной. "Именно молдоване просили нас о такой формуле поставок и ценообразования. Это было именно молдавское предложение, и мы пошли навстречу, несмотря на все противоречия в сфере политики. Мы выбрали предложение молдавской стороны", - объяснил глава государства. Однако, отметил Путин, вопросы, связанные с долговыми обязательствами, все равно необходимо решать, "это очевидные вещи".