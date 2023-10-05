Эксперт: РФ посылает сигналы по ДВЗЯИ для обуздания агрессии США

По словам заведующего кафедры политологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, Россия постоянно напоминает о своей позиции касаемо ядерного оружия, чтобы сбалансировать угрозу его применения

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российское руководство не впервые посылает сигналы властям США относительно ядерного оружия, чтобы "обуздать их неуемную агрессию". Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заведующий кафедры политологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Так эксперт прокомментировал слова российского президента Владимира Путина, который заявил о возможности отзыва ратификации РФ Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), раз США не ратифицировали этот документ.

"У нас уже не один сигнал был сделан руководством РФ в сторону США, чтобы обуздать их неуемную агрессию и особенно оскорбительные инсинуации в адрес нашей страны, сопряженные с тем, что мы якобы бряцаем ядерным оружием", - сказал он.

По словам аналитика, Россия постоянно напоминает о своей позиции касаемо ядерного оружия, чтобы сбалансировать угрозу его применения. "Мы приостановили свое участие в СНВ-3, здесь спохватились американцы. Им было выгодно в одностороннем порядке сдерживать наше стратегическое вооружение. В части ДВЗЯИ - они не ратифицируют, но требуют от нас соблюдения. Если США так поступают, а РФ лишь поступают зеркально - Вашингтон в недоумении", - добавил эксперт.

По мнению Кошкина, в таких условиях США видят мир с однополярной точки зрения, когда Вашингтон считает, что не может быть подвергнут критике в вопросах стратегической безопасности. "Вот России и приходится им такие сигналы посылать для того, чтобы они могли осмыслить свои безудержные стремления", - резюмировал аналитик.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года. Он запрещает производить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях. Запрет распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей) и носит абсолютный и всеобъемлющий характер. Договор не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.