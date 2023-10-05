Эксперт: РФ может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, если США начнут ядерные испытания

Это не будет означать выход Москвы из документа, считает директор Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук Федор Войтоловский

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Россия может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), если США начнут соответствующие испытания, но это не будет означать выход Москвы из документа. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС директор Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН), член-корреспондент РАН Федор Войтоловский.

Так эксперт объяснил слова президента РФ Владимира Путина, который, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что Москва может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, поскольку США не ратифицировали этот документ.

"Президент не сказал о том, что мы выйдем из договора. Он лишь допустил, что в случае, если США, которые являются подписантами договора, но не ратифицировали его, будут двигаться в сторону подготовки ядерных испытаний, то мы можем отозвать ратификацию и пойти на какие-то дальнейшие шаги", - указал Войтоловский на полях "Валдая".

Специалист обратил внимание, что Соединенные Штаты провели модернизацию полигона в Неваде. "Они проводят и уведомляют Россию о так называемых докритических испытаниях, то есть о тестовых испытаниях боезарядов без запуска цепной ядерной реакции и без ядерного взрыва. Это, конечно, сигналы не очень хорошие. Россия может пойти на ответные действия, если Соединенные Штаты проведут ядерные испытания", - отметил собеседник агентства.

"Отзыв ратификации - не есть выход из договора. Американцы подписали договор, но он не ратифицирован. Мы подписали и ратифицировали, но договор на самом деле без участия американцев в силу не вступает. Это чисто политический момент. Поэтому президент абсолютно не предложил проводить ядерные испытания и не предложил выходить из договора. Он лишь обозначил условия, при которых мы можем пойти на отзыв ратификации", - пояснил эксперт.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года. Он запрещает производить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях. Запрет распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей) и носит абсолютный и всеобъемлющий характер. Договор не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.