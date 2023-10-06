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обновлено 6 октября, 05:15

Совет Госдумы обсудит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Минобороны России
© Минобороны России

Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что это будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Совет Госдумы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), это соответствует национальным интересам РФ. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

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"На ближайшем заседании Совета Государственной думы обязательно обсудим вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор", - написал Володин.

Председатель Госдумы отметил, что президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" поднял "важный вопрос, который касается безопасности России и ее граждан".

"Речь идет об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ситуация в мире изменилась. Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну. Сегодняшние вызовы требуют новых решений", - считает Володин.

Он также отметил значимость для обеспечения безопасности РФ успешного испытания крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой "Буревестник" и окончание работ над сверхтяжелой ракетой "Сармат".

ДВЗЯИ был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года. Он запрещает производить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях. Запрет распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей) и носит абсолютный и всеобъемлющий характер. Договор не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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