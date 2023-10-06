Рогов: силы РФ взяли несколько опорных пунктов ВСУ на времевском направлении

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", они продвинулись на несколько сотен метров у населенных пунктов Старомайорское, Приютное и Урожайное

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Российские силы взяли несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на времевском направлении и продвинулись на несколько сотен метров у населенных пунктов Старомайорское, Приютное и Урожайное. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Есть успехи наших войск, они продвинулись в районе Урожайного и Старомайорского, освободили по несколько сотен метров со вчерашнего дня, взяли несколько вражеских опорников, выбили врага с тех позиций, на которых он вчера закрепился. На севере от Приютного наши тоже продвинулись", - сказал он.

По словам Рогова, после нескольких неудачных атак на этом направлении ВСУ отказались от активных действий.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 5 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев к этому моменту потерял свыше 90 тыс. военных, более 550 танков. Глава Минобороны Сергей Шойгу 26 сентября рассказал, что только за этот месяц потери Украины превысили 17 тыс. человек, при этом "контрнаступление" так и не принесло значимых результатов.