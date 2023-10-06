Песков объяснил, почему Путин объявил об испытании ракеты "Буревестник"

По словам пресс-секретаря главы государства, эта тема представляла интерес для участников заседания международного клуба "Валдай"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил об испытании ракеты "Буревестник", поскольку эта тема представляла интерес для участников заседания международного клуба "Валдай", объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент сообщил, он сделал заявление о том, что мы продолжаем разработку этих систем вооружения. Эта тема неоднократно фигурировала в последние недели в международной информационной повестке дня, она представляла интерес для участников клуба "Валдай", поэтому Путин об этом сообщил", - сказал представитель Кремля журналистам.

5 октября глава государства сообщил, что РФ практически закончила работу над современными видами стратегического оружия. Он объявил, что проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой "Буревестник".