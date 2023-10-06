Путин принял приглашение посетить Узбекистан

Президент республики Шавкат Мирзиёев выразил благодарность российскому коллеге за теплый прием и гостеприимство

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял приглашение лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева посетить эту страну с визитом.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину, всему российскому народу за теплый прием и гостеприимство и пригласил президента Российской Федерации посетить с визитом Узбекистан. Приглашение было с благодарностью принято", - говорится в совместном заявлении лидеров, принятом по итогам их сегодняшних переговоров в Кремле.