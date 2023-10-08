Климов: Турция сыграла важную роль, предоставив площадку для контактов РФ и Украины

Относительно возможной встречи по Украине в октябре в Стамбуле сенатор обратил внимание, что подобные инициативы выдвигаются и реализуются в разных местах и с разными участниками

АНКАРА, 8 октября. /ТАСС/. Турция в свое время сыграла важную роль, когда предоставила площадку для контактов России и Украины в Стамбуле. Такое мнение выразил в беседе с российскими журналистами, среди которых был корреспондент ТАСС, заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов.

"Турция в свое время сыграла важную роль, предоставив площадку для российско-украинских контактов", - сказал он.

Относительно возможной встречи по Украине в октябре в Стамбуле он обратил внимание, что подобные инициативы выдвигаются и реализуются в разных местах и с разными участниками. "Нам известно о планах провести такой форум по украинской тематике. Но не надо особо акцентировать внимание на том, что, допустим, он планируется именно здесь. Не только Турция высказывает предложения, как урегулировать конфликтную ситуацию. Есть предложения Китая, африканских стран. Но тут важно следующее: обсудить можно что угодно, но решить без России ничего нельзя", - отметил сенатор.

4 октября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о подготовке Анкарой международной встречи по урегулированию конфликта на Украине. Утверждается, что на консультации в Стамбул прибудут советники различных стран, включая помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Российская сторона не была приглашена на встречу, информации об участии Китая пока нет, указали собеседники агентства.

Переговоры в Стамбуле могут стать третьей подобной встречей после консультаций в Дании в июне и Саудовской Аравии в августе.