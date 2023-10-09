Лавров и генсек ЛАГ обсудят эскалацию в секторе Газа и другие международные темы

Министр иностранных дел РФ и Ахмед Абу аль-Гейт могут затронуть вопросы активизации работы в рамках Российско-арабского форума сотрудничества

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит в Москве с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом эскалацию палестино-израильского конфликта и другие региональные и международные вопросы.

Генсек ЛАГ приехал в Москву с рабочим визитом по приглашению Лаврова.

В преддверии поездки официальный представитель генсека Джамаля Рушди заявил, что он рассчитывает обсудить с главой МИД РФ "продолжающуюся эскалацию конфликта в секторе Газа". Программа визита, по словам представителя, включает в себя расширенную дискуссию по нескольким темам, которые представляют интерес, включая региональные и международные вопросы.

РФ и ЛАГ поддерживают регулярные контакты. Лавров и Ахмед Абу аль-Гейт, ранее занимавший пост министра иностранных дел Египта, встречались на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда они отметили важность активизации взаимодействия между Россией и ЛАГ в интересах урегулирования кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Собеседники также подтвердили заинтересованность в проведении шестой министерской сессии Российско-арабского форума сотрудничества.

Вопросы урегулирования

Встреча главы российской дипломатии и генсека ЛАГ происходит на фоне начавшейся 7 октября эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. А укрепление безопасности и стабильности в ближневосточном регионе и в Северной Африке традиционно находится в фокусе внимания РФ и ЛАГ. При этом стороны, как отмечали в российском МИД, имеют схожие подходы относительно путей решения региональных кризисных ситуаций.

Россия последовательно выступает за мирное политическое урегулирование палестино-израильского конфликта. Лавров ранее подчеркивал важность перевода миротворческих усилий на Ближнем Востоке на коллективную основу при ведущей роли региональных стран. С российской стороны также отмечалось, что "порочный круг" насилия, из которого не удается вывести конфликт, во многом является следствием многолетней линии Вашингтона на "монополизацию" посреднических функций и его незаинтересованности в плодотворной многосторонней работе. В частности, в рамках "квартета" международных посредников (Россия, США, ЕС, ООН), деятельность которого оказалась заблокирована американской администрацией под надуманными предлогами, указывали в МИД РФ.

Лавров в июле на встрече в Москве с главами дипломатических миссий арабских стран, Турции и представителем ЛАГ подтвердил приверженность Москвы международно-признанной правовой базе ближневосточного урегулирования, включая резолюции Совета Безопасности и Генассамблеи ООН, Арабскую мирную инициативу, а также формулу "двух государств" - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности. Глава МИД России также разъяснил российские предложения о проведении консультативной встречи с участием России, ЛАГ и региональных государств в целях синхронизации мирных усилий.

Ожидается, что в ходе текущей встречи Лавров и генсек ЛАГ, помимо урегулирования палестино-израильского конфликта, обсудят кризисные ситуации в Ливии, Йемене. Отдельное внимание, вероятно, будет уделено и урегулированию в САР, которая не так давно вернулась в ЛАГ. Не останется в стороне и украинский кризис, который, как отмечал генсек ЛАГ, очень негативно влияет и на арабские страны.

Собеседники могут затронуть вопросы активизации работы в рамках Российско-арабского форума сотрудничества.