9 октября, 09:01
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил о снижении активности ВСУ на угледарском направлении

По словам главы ДНР, это связано с ухудшением погодных условий

ДОНЕЦК, 9 октября. /ТАСС/. Украинские войска из-за ухудшения погодных условий снизили активность наступательных действий на угледарском направлении.

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Несколько попыток прорыва ВСУ были подавлены российской артиллерией, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Угледарское направление: снижение активности противника. Связываем с ухудшением погодных условий. Тем не менее фиксировали несколько попыток [ВСУ] продвинуться в направлении населенных пунктов Приютное, а также Новомайорское. Действия противника подавлены огнем нашей артиллерии", - сказал Пушилин на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале. 

Теги:
РоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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