Водолацкий: ВСУ под Купянском делают опорные пункты из железнодорожных вагонов

По словам координатора по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, инженерные подразделения ВСУ и наемников пытаются сделать из города мощный укрепрайон

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Инженерные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска создают укрепрайон с помощью железнодорожных вагонов, залитых бетоном. Об этом заявил ТАСС координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

"Сейчас из Купянска инженерные подразделения ВСУ и наемников пытаются сделать мощный укрепрайон. Ведут работы подразделения, которые создают укрепления из вагонов, которые закапывают в землю и заливают бетоном. Создают огневые точки. Это на подступах к городу", - сказал Водолацкий.

Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев ранее сообщил ТАСС, что украинские военные готовят города Харьковской области к обороне и роют траншеи прямо в центрах населенных пунктов.

Водолацкий 7 октября рассказал ТАСС, что на отдельных участках российские силы продвинулись к Купянску на 7-12 км.