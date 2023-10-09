Рогов заявил, что российские силы за сутки отбили пять атак ВСУ в районе Работина

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", потери ВСУ составили более 35 человек

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Украинские войска предприняли пять безуспешных попыток атаковать позиции российских сил в районе Работина в Запорожской области. Как сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки здесь составили более 35 человек.

По словам собеседника агентства, на сегодняшний день ВСУ действуют на двух участках в районе Работина - в направлении населенных пунктов Вербовое и Копани.

"На первом [участке] были отбиты две атаки штурмового характера, на втором участке отбиты три атаки. Причем [ВСУ на участке] Работино - Копани действуют все активнее", - сказал Рогов, добавив, что за сутки украинские войска потеряли более 35 военнослужащих.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил президент РФ Владимир Путин 5 октября, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что при этом "контрнаступление" так и не принесло значимых результатов.