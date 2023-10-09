9 октября, 16:00
Военная операция на Украине

Небензя сообщил, что зернохранилища на Украине используются для складирования оружия

© ТАСС/ Ruptly

По словам постоянного представителя РФ при ООН, "если для складирования боеприпасов и западной техники Украина использует зернохранилища и портовую инфраструктуру, значит, уничтожаться будут и они"

ООН, 9 октября. /ТАСС/. Зернохранилища и портовая инфраструктура на Украине в случае их использования для складирования боеприпасов и тяжелой техники будут уничтожаться. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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"Вновь подчеркиваем, что Россия не наносит удары по гражданским объектам, не целится в мирных жителей, - сказал он. - Высокоточное оружие применяется исключительно для уничтожения военного потенциала режима [президента Украины Владимира] Зеленского и объектов, к нему относящихся".

"Если для складирования боеприпасов и западной техники Украина использует зернохранилища и портовую инфраструктуру, значит, уничтожаться будут и они", - добавил Небензя. 

Теги:
УкраинаРоссияНебензя, Василий АлексеевичЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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