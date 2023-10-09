Небензя сообщил, что зернохранилища на Украине используются для складирования оружия

По словам постоянного представителя РФ при ООН, "если для складирования боеприпасов и западной техники Украина использует зернохранилища и портовую инфраструктуру, значит, уничтожаться будут и они"

ООН, 9 октября. /ТАСС/. Зернохранилища и портовая инфраструктура на Украине в случае их использования для складирования боеприпасов и тяжелой техники будут уничтожаться. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Вновь подчеркиваем, что Россия не наносит удары по гражданским объектам, не целится в мирных жителей, - сказал он. - Высокоточное оружие применяется исключительно для уничтожения военного потенциала режима [президента Украины Владимира] Зеленского и объектов, к нему относящихся".

"Если для складирования боеприпасов и западной техники Украина использует зернохранилища и портовую инфраструктуру, значит, уничтожаться будут и они", - добавил Небензя.