МИД РФ прокомментировал решение МОК о приостановке членства Олимпийского комитета России

Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, Россия продолжит задействовать международно-правовые инструменты для отстаивания прав своих спортсменов

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства Олимпийского комитета РФ (ОКР) политически мотивировано и ведет к коррозии всего мирового спорта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что такое решение свидетельствует о разрушительных процессах в МОК под давлением США.

"Решение Исполкома МОК от 12 октября сего года о приостановке членства Олимпийского комитета России - еще одно подтверждение разрушительных процессов, набирающих обороты внутри МОК под давлением Вашингтона. Подобные политически мотивированные действия международных спортивных чиновников ведут к коррозии всего мирового спорта", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Дипломат отметила, что двойные стандарты и намеренная сегрегация по национальному признаку представляют собой "вопиющее ущемление прав российских атлетов, а в конечном итоге - нарушение базовых прав человека". "Международное сообщество наделило МОК полномочиями развивать спорт, играть консолидирующую роль в укреплении олимпийского движения, а не разрушать его, занимаясь политическими интригами", - добавила она.

"Со своей стороны продолжим задействовать необходимые международно-правовые инструменты для отстаивания прав отечественных спортсменов и роли спорта в качестве уникального проводника развития и упрочения межчеловеческих связей, выстраивания взаимоуважительного общения, сближения и объединения народов", - резюмировала Захарова.

12 октября исполком МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав ОКР олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.