Постпред РФ назвал крайне туманными перспективы ликвидации обвинительного механизма ОЗХО

По словам Александра Шульгина, "страны Запада, приложившие титанические усилия для создания этого инструмента давления на Дамаск, просто так от него не откажутся"

ГААГА, 13 октября. /ТАСС/. Перспективы роспуска или ликвидации группы по расследованию и идентификации (ГРИ) Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) крайне туманны. Об этом заявил в беседе с ТАСС постпред РФ при ОЗХО, российский посол в Нидерландах Александр Шульгин.

"Что касается перспектив роспуска или ликвидации ГРИ, то они крайне туманны, - подчеркнул он. - Страны Запада, приложившие титанические усилия для создания этого инструмента давления на Дамаск, просто так от него не откажутся".

Решение о создании ГРИ, имеющей право определять виновных в применении боевых отравляющих веществ, было принято ОЗХО в 2018 году. РФ и ряд других стран выступили категорически против такого решения, поскольку формирование подобной группы не предусмотрено Конвенцией о запрещении химического оружия, а наделение организации обвинительными функциями является вторжением в сферу исключительных прерогатив Совета Безопасности ООН. "СБ ООН никогда ни ОЗХО, ни, тем более, ее техническому секретариату не делегировал своих исключительных полномочий по статье VII Устава ООН, - обратил внимание Шульгин. - Таким образом, Россия не признает ГРИ и считает ее деятельность нелегитимной".

Мандат ГРИ распространяется исключительно на Сирию. К настоящему времени группа опубликовала несколько докладов, где ответственность за использование отравляющих веществ возлагается на сирийские власти.