Дипломат РФ в ООН: Россия учитывает совокупный ядерный арсенал США, Британии и Франции

Константин Воронцов также подчеркнул, что страны Запада, говоря о намерении нанести стратегическое поражение России, генерируют риск вооруженного конфликта ядерных держав.

ООН, 14 октября. /ТАСС/. Приостановление участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) - это полностью обоснованный шаг со стороны России, которая вынуждена учитывать фактор совокупного ядерного арсенала США, Великобритании и Франции. С таким заявлением выступил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

"В условиях, когда консолидированный на антироссийской основе ядерный блок НАТО заявил о намерении нанести нам стратегическое поражение, вынуждены со всей серьезностью учитывать фактор совокупного ядерного арсенала США, Великобритании и Франции, который они совместно способны обратить против России", - сказал он на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению.

Воронцов подчеркнул, что это решение стало "закономерным итогом глубокой деградации по вине США российско-американских отношений, включая серьезное обострение военно-политических противоречий". "Крайняя степень враждебности Вашингтона, курс на разжигание и злонамеренную эскалацию конфликта на Украине, а затем и на прямой подрыв нашей национальной безопасности, все это коренным образом изменило обстоятельства по сравнению с теми, в которых заключался ДСНВ", - указал дипломат. Он напомнил, что США "давно и существенно" нарушают центральные количественные ограничения по договору", а "оказав киевскому режиму военно-техническое и разведывательное содействие, американцы по сути нанесли его руками вопиющие провокационные удары по российским стратегическим объектам, заявленным по ДСНВ".

"Таким образом, приостановление действия ДСНВ - вынужденный, легитимный и полностью обоснованный шаг с нашей стороны", - заключил Воронцов.

Риск конфликта ядерных держав

Воронцов также подчеркнул, что страны Запада, говоря о намерении нанести России стратегическое поражение, балансируют на грани прямого военного столкновения и генерируют риск вооруженного конфликта ядерных держав.

"Враждебная экспансия [США и НАТО] с созданием антироссийского плацдарма на Украине поставила под угрозу коренные российские интересы. Заявляя о задаче нанести России стратегическое поражение и все глубже вовлекаясь в конфронтацию, Запад балансирует на грани прямого военного столкновения. Таким образом генерируется риск вооруженного конфликта ядерных держав, который все страны "ядерной пятерки" обязались предотвращать", - сказал он.

"Похоже, США и их союзники уверовали в свою способность в любых обстоятельствах контролировать эскалацию и оказывать силовое давление на Россию без ущерба для себя. Это опаснейшее заблуждение, чреватое катастрофическими последствиями. Именно в этом состоит суть наших сигналов и предупреждений Западу. Это не язык угроз, а классическая логика сдерживания", - подчеркнул он.

Дипломат отметил, что "российские доктринальные установки в области ядерного сдерживания очерчены предельно четко, не позволяют расширительного толкования и носят сугубо оборонительную направленность". "Официальные заявления России по данной проблематике не выходят за рамки данных установок и полностью соответствуют международным обязательствам нашей страны", - заявил Воронцов.

Президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Он подчеркнул, что для возвращения к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках этого соглашения российская сторона должна для себя понять, как в нем будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 28 февраля Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ.