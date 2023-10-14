Захарова заявила, что поставляемые Украине вооружения бесконтрольно расходятся по миру

Официальный представитель МИД РФ отметила, что на этом наживаются криминальные структуры

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Поставляемые Западом Украине вооружения бесконтрольно расходятся по всему миру, на чем наживаются криминальные структуры. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В реальности все то, что было поставлено насквозь коррумпированному киевскому режиму его западными хозяевами, бесконтрольно расходится по всему миру. На этом наживаются не только украинские чиновники и криминальные структуры, но и транснациональные преступные синдикаты и, естественно, власть предержащие в Вашингтоне и других столицах стран коллективного Запада, одержимые антироссийскими настроениями", - указала дипломат.

Захарова также отметила, что Запад занимается "откровенным подлогом" и использованием серых схем при скупке на мировом рынке всего того, что хоть как-то могло бы поддержать вооруженные формирования Киева. "Речь идет об использовании нечистоплотных брокерских компаний, подставных фирм, фиктивных контрактов и сертификатов конечного пользователя, а также иной поставочной документации. Повсеместно нарушаются и действующие санкционные режимы в отношении ряда стран при поставках на Украину военной техники и продукции двойного назначения, реквизированных, главным образом, в ходе "пиратских" миссий евроатлантических союзников на основных путях международных морских перевозок", - добавила она.

В этой связи дипломат обратила внимание на экспроприацию Чехией по указке из Вашингтона у Марокко нескольких десятков проходивших модернизацию на чешском предприятии танков Т-72 для последующей передачи Украине. "Аналогичная судьба была уготована Белым домом и применительно к закупленным ранее в России для нужд афганского правительства военно-транспортных вертолетов Ми-8 и Ми-17, которые проходили ремонт в третьих странах", - отметила Захарова.

"Российская Федерация неустанно напоминает странам НАТО и ЕС о нарушении взятых ими в инициативном порядке обязательств в рамках Международного договора о торговле оружием и "Общей позиции" Евросоюза, устанавливающей правила по контролю за экспортом военных технологий и оборудования. В этих документах речь идет о недопущении передач обычных вооружений и боеприпасов при наличии достоверных сведений о том, что это военное имущество будет использовано для совершения актов геноцида, преступлений против человечности, серьезных нарушений Женевских конвенций 1949 года, нападений на гражданские объекты и других военных преступлений", - подчеркивается в комментарии.