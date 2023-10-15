Путин заявил, что Китай никому ничего не навязывает

Президент РФ отметил, что это отличает КНР от стран с колониальным наследием

ТАСС, 15 октября. Нынешняя внешняя политика Китая, в том числе реализуемая в проекте "Один пояс - один путь", построена на поиске компромиссов. Именно это отличает ее от действий стран "с тяжелым колониальным наследием", заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

Российский лидер обратил внимание, что Пекин старается найти такие проекты и способы достижения общих целей, которые приемлемы для всех. "Это для сегодняшнего Китая под руководством председателя Си Цзиньпина является особенностью в выстраивании отношений с другими. Никто никому ничего не навязывает, не заставляет. Только предоставляет возможность", - подчеркнул Путин.

Президент РФ обратил внимание, что, если возникают какие-то сложности, "ищутся компромиссы". "И всегда находятся. Это, на мой взгляд, то, что отличает предложенный председателем Китая проект "Один пояс - один путь" от многих других, которые пытаются реализовать в мире страны с тяжелым колониальным наследием", - указал он.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций. Третий международный форум "Один пояс - один путь" пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. Президент РФ планирует принять в нем участие.