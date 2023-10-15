Путин заявил, что многополярный мир создается с ростом потенциала многих стран

В том числе и не в последнюю очередь это происходит за счет Китая, отметил президент России

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Рост потенциала многих стран, в том числе России и Китая, приводит к созданию многополярной концепции мира, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

"Многополярный мир создается сам по себе, по факту. И происходит оно в связи с ростом потенциала многих стран, в том числе - и не в последнюю очередь - с ростом потенциала Китайской Народной Республики", - отметил российский лидер.

"Индия растет в Азии, Индонезия растет, многие другие государства, - продолжил Путин. - В Латинской Америке - Бразилия. Россия встает на ноги и крепнет. И повторяю еще раз: это проявление объективного процесса формирования многополярного мира".

Путин также напомнил, что инициативы Китая по безопасности, развитию и формированию глобальной цивилизации в общем виде впервые были сформулированы Си Цзиньпином в 2013 году во время его первого государственного визита в качестве председателя КНР в Россию. "Конечно, это такой глобальный подход к истории человечества. Конечно, все взаимосвязано. А сегодня, когда идет формирование многополярного мира, эти идеи стали еще более актуальными", - подчеркнул президент РФ.

Он отметил, что озвученные председателем КНР инициативы "сегодня реально воплощаются в жизнь". "Это чрезвычайно важно. <...> В 2013 году он [Си Цзиньпин] говорил о формировании глобального мира и взаимосвязи между судьбами всех стран и народов на планете, а потом выступил с инициативой "Один пояс - один путь". Это же практическая реализация того, о чем он говорил более или менее в теоретическом плане", - подчеркнул Путин, отметив, что последовательность и движение к общим целям при осознании сути происходящих событий отличает Си Цзиньпина и политику КНР.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций. Третий международный форум "Один пояс - один путь" пройдет в китайской столице с 17 по 18 октября.

Об интервью

Фрагменты интервью президента РФ были показаны в эфире Центрального телевидения Китая в воскресенье. Как ожидается, полная версия будет опубликована позднее. Путин побеседовал с представителем Медиакорпорации Китая в преддверии визита в Пекин.