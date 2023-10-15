Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла во Вьетнам

В рамках визита 16 октября в Ханое пройдет второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама

ХАНОЙ, 15 октября. /ТАСС/. Делегация Государственной думы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам.

В рамках визита в понедельник в Ханое пройдет второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама. Парламентарии обсудят вопросы законодательного обеспечения сотрудничества двух стран в сферах энергетики и транспорта, информационных технологий и сельского хозяйства, науки и высшего образования, финансового и межбанковского взаимодействия.

Также в ходе визита запланированы встречи с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Выонг Динь Хюэ и руководством страны.

В состав российской делегации вошли в том числе первый вице-спикер палаты Иван Мельников, зампредседателя Госдумы Александр Бабаков, глава комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а также председатели комитетов Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, по охране здоровья Бадма Башанкаев, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, а также представители правительства РФ.