В Кремле ожидают, что в Пекине Путин и Си Цзиньпин смогут побеседовать тет-а-тет

Президент РФ планирует принять участие в форуме "Один пояс - один путь"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин наверняка найдут время для доверительной беседы тет-а-тет во время предстоящего визита российского лидера в Пекин на форум "Один пояс - один путь", уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В гостях у председателя Си [Цзиньпина] будет очень много гостей. Хотя президент Путин будет главным гостем. Но в том, что они найдут время для того, чтобы доверительно пообщаться с глазу на глаз, у меня нет сомнений", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Третий международный форум "Один пояс - один путь" пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. Президент РФ планирует принять в нем участие. Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.