Володин: отношения между парламентами РФ и Вьетнама должны носить системный характер

Спикер Госдумы напомнил, что встречи парламентариев ранее вынуждено прервались из-за пандемии

ХАНОЙ, 15 октября. /ТАСС/. Отношения между парламентами России и Вьетнама активно развиваются, обеим странам необходимо обеспечить системный характер межпарламентского взаимодействия. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Выонг Динь Хюэ.

"Отношения между нашими странами развиваются, и многое для этого сделали наши руководители. Нам важно со своей стороны в рамках парламентского измерения сделать все для того, чтобы внести вклад в развитие отношений между нашими странами, нашими народами", - отметил Володин.

Он напомнил, что встречи парламентариев ранее вынуждено прервались из-за пандемии. "Сегодня мы восстанавливаем привычный формат наших встреч, и хотелось бы, чтобы они носили системный характер", - подчеркнул Володин.

В свою очередь, Выонг Динь Хюэ отметил, что визит делегации Госдумы во Вьетнам - "важное событие, которое вносит большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя парламентами в частности и двумя странами в целом".

О визите

Делегация Государственной думы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным находится в Социалистической Республике Вьетнам с официальным визитом.

В рамках визита в понедельник в Ханое пройдет второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама. Парламентарии обсудят вопросы законодательного обеспечения сотрудничества двух стран в сферах энергетики и транспорта, информационных технологий и сельского хозяйства, науки и высшего образования, финансового и межбанковского взаимодействия.

Также в ходе визита запланированы встречи с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Выонг Динь Хюэ и руководством страны.

В состав российской делегации вошли в том числе первый вице-спикер палаты Иван Мельников, зампредседателя Госдумы Александр Бабаков, глава комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а также председатели комитетов Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, по охране здоровья Бадма Башанкаев, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, а также представители правительства РФ.