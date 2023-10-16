Путин назвал российско-китайские отношения фундаментальным фактором стабильности в мире

Президент РФ отметил, что Москва и Пекин продолжают развивать сотрудничество в сфере энергетики

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность российско-китайских отношений для стабильности в мире. Глава российского государства дал интервью Медиакорпорации Китая.

Говоря о развитии сотрудничества Москвы и Пекина в целом, он отметил: "Я уже не говорю о той роли, которую играют российско-китайские отношения в деле стабильности в мире. Российско-китайские отношения - это фундаментальный фактор".

Сотрудничество в сфере энергетики

По словам Путина, Москва и Пекин продолжают развивать сотрудничество в сфере энергетики, объемы поставляемых в Китай российских энергоресурсов растут. В целом он отметил, что идет диверсификация экономик. "В области энергетики у нас большой объем сотрудничества, и он очень разнообразный. Это не только поставки, скажем, нефти и газа. В области нефти работает трубопровод, причем он работает стабильно, и объемы перекачки все увеличиваются. То же самое касается газопровода "Сила Сибири". Сейчас у нас хорошие перспективы, уже подписано соглашение по дальневосточному маршруту, прорабатывается еще один маршрут, "Сила Сибири - 2", через Монголию", - сказал глава государства. Интервью опубликовано на сайте Кремля.

"Увеличивается количество поставляемого угля, электроэнергии, мы продолжаем строить атомные блоки", - добавил Путин. Он напомнил, что прорабатывается вопрос о сотрудничестве в области реакторов на быстрых нейтронах, что позволит "совершенно по-новому выстроить отношения в этой высокотехнологичной энергетической сфере". "Там создаются условия для замкнутого цикла, по сути, там отходов практически не будет", - пояснил президент.

"Увеличивается количество поставляемого угля, электроэнергии, мы продолжаем строить атомные блоки", - добавил Путин. Он напомнил, что прорабатывается вопрос о сотрудничестве в области реакторов на быстрых нейтронах, что позволит "совершенно по-новому выстроить отношения в этой высокотехнологичной энергетической сфере". "Там создаются условия для замкнутого цикла, по сути, там отходов практически не будет", - пояснил президент.

Отдельно он обратил внимание на расширение сотрудничества в сфере сельского хозяйства. "Есть определенные вопросы, связанные с поставками мясной продукции и так далее, но работа продолжается. Мы знаем заинтересованность китайских потребителей не только в продуктах сельхозотрасли, но и в том, чтобы поставлять некоторые продукты, в которых нуждается сама Китайская Народная Республика для производства этой сельхозпродукции на своей собственной территории", - продолжил Путин.

"У нас количество отраслей, которыми мы вместе занимаемся и над которыми работаем, оно значительно, постоянно расширяется, особенно в последнее время, за счет высокотехнологичных направлений взаимодействия", - заключил президент РФ.

Товарооборот между Россией и Китаем

Путин не сомневается, что товарооборот РФ и Китая в 2023 году достигнет $200 млрд. "Я в этом не сомневаюсь, осторожненько скажем, почти наверняка", - отметил глава государства. Он напомнил, что с января по август товарооборот увеличился в годовом исчислении на 32%. "Это очень хороший рост. Есть все основания полагать, что в конце года мы достигнем планки в 200 миллиардов [долларов]", - убежден Путин. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.