Володин обсудил с президентом Вьетнама развитие отношений двух стран

Спикер Госдумы вместе с депутатами, которые вошли в делегацию, также возложили венки к памятнику Павшим героям и мавзолею первого президента республики Хо Ши Мина

ХАНОЙ, 16 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках официального визита в Ханой встретился с президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгом. Политики обсудили сотрудничество двух стран, сообщает пресс-служба Госдумы.

"Вячеслав Володин и Во Ван Тхыонг обсудили сотрудничество России и Вьетнама в различных сферах", - отмечается в сообщении.

Ранее депутаты Госдумы во главе с Володиным возложили венки к памятнику Павшим героям и мавзолею первого президента Вьетнама, лидера вьетнамского национально-освободительного движения Хо Ши Мина.

В ноябре 2021 года по итогам переговоров президентов России и Вьетнама было принято совместное заявление о видении развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам на период до 2030 года.

О визите

Делегация Государственной думы во главе с Володиным находится во Вьетнаме с официальным визитом.

В рамках визита в Ханое пройдет второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама. Парламентарии обсудят вопросы законодательного обеспечения сотрудничества двух стран в сферах энергетики и транспорта, информационных технологий и сельского хозяйства, науки и высшего образования, финансового и межбанковского взаимодействия. Накануне прошла встреча Вячеслава Володина с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Выонг Динь Хюэ. Также в ходе визита запланированы встречи с руководством страны.

В состав российской делегации вошли в том числе первый вице-спикер палаты Иван Мельников, зампредседателя Госдумы Александр Бабаков, глава комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а также председатели комитетов Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, по охране здоровья Бадма Башанкаев, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, а также представители правительства РФ.