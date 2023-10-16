Путин заявил, что на момент саммита в Йоханнесбурге экономики стран БРИКС обогнали G7

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Экономики стран БРИКС обогнали "Большую семерку" ("семерка", G7) по паритету покупательской способности на момент саммита объединения в Йоханнесбурге. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

"Что касается БРИКС, то на момент проведения саммита в Йоханнесбурге уже соотношение экономик стран "семерки" и стран БРИКС было в пользу БРИКС по паритету покупательной способности", - указал глава российского государства.

"После присоединения еще шести членов к БРИКС соотношение стало еще больше в сторону стран БРИКС", - отметил Путин. По словам президента, это проявление объективного процесса формирования многополярного мира.

Как указал российский лидер, такие результаты означают, что все присоединившиеся к БРИКС поддерживают идею и концепцию многополярного мира, никто не хочет быть на вторых ролях у "какого-то суверена".