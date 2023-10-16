В МИД РФ считают, что США могут вернуть ядерное оружие в Великобританию

Как заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, Россия будет тщательно отслеживать и анализировать конкретные действия

ООН, 16 октября. /ТАСС/. Директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков в интервью российским журналистам сообщил, что имеется немало указаний на то, что США рассматривают возможность возвращения ядерного оружия в Великобританию, и что это будет учтено при обеспечении оборонных интересов России.

"Имеется немало указаний на то, что вопрос о возвращении ядерного оружия США на территорию Великобритании рассматривается в практической плоскости. Известно о решениях Вашингтона, предполагающих финансовое обеспечение модернизации на одной из военных баз в Великобритании соответствующей инфраструктуры", - сказал он.

Дипломат добавил, что Россия будет тщательно отслеживать и анализировать конкретные действия. "Однако оценить потенциальные негативные последствия указанного шага можно, безусловно, уже сейчас", - подчеркнул Ермаков.

"Появление ядерного оружия США на соответствующих объектах в Великобритании будет означать расширение географии развертывания американских ядерных бомб, что трудно рассматривать иначе как очередной шаг по лестнице эскалации. Рассматриваем это как демонстративный и откровенно провокационный сигнал о намерении не только не допускать ослабления так называемых совместных ядерных миссий, но и наращивать их потенциал. Это очевидным образом станет очередным ударом по международной безопасности и стабильности, а также потребует учета в процессе обеспечения Россией своих оборонных интересов", - заключил он.

Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что Вашингтон профинансировал модернизацию объектов хранения в Великобритании, что с очевидностью указывает на планы вернуть туда американские ядерные бомбы.