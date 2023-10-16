Посол РФ заявил, что итоги выборов в Польше едва ли повлияют на позицию Варшавы по Украине

Очередные парламентские выборы состоялись в республике 15 октября

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Изменение позиции Варшавы по украинскому вопросу после состоявшихся 15 октября парламентских выборов в Польше маловероятно. Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

"Маловероятно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли выборы в Польше повлиять на отношения Киева и Варшавы и поддержку Украины.

Очередные парламентские выборы состоялись в Польше 15 октября. Первое место занимает правящая в республике уже восемь лет консервативная партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (PiS). Согласно данным уточненного экзитпола, она набрала 36,6% голосов (198 мандатов), что на 0,2% меньше первых неофициальных итогов. Этого результата недостаточно, чтобы сформировать правящее большинство. Потенциальный партнер PiS по коалиции - националистическая партия евроскептиков "Конфедерация" - получает 6,4% (14 мандатов), что не изменит ситуацию.

Крупнейшая оппозиционная "Гражданская коалиция" Туска по новым данным получает 31% голосов (161 мандат), потеряв 0,6%. Центристское объединение "Третий путь" завоевало 13,5% голосов (57 мандатов), что на 0,5% больше первого результата, "Левые" сохранили прежние 8,6% (30 мандатов). В совокупности это позволит им занять 248 кресел в 460-местном парламенте.

Окончательные официальные итоги выборов Государственная избирательная комиссия планирует подвести во вторник.