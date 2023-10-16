Комитет Госдумы рекомендовал принять в I чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Рассмотрение законопроекта состоится 17 октября, сообщил глава комитета Леонид Слуцкий

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.

"Комитет по международным делам единогласно рекомендовал принять в первом чтении проект закона о дератификации ДВЗЯИ, который будет рассмотрен Государственной думой 17 октября", - сказал Слуцкий, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Законопроект об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ был внесен в Госдуму 13 октября. Его соавторами выступили практически все депутаты нижней палаты. Законопроектом предлагается отменить статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", которая содержит положение именно о ратификации договора, подписанного от имени Российской Федерации в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Также парламентарии предлагают изменить название федерального закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний" на "О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, раз США не ратифицировали этот документ. Соответствующий вопрос - за Госдумой, подчеркнул глава государства. Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, решение об отзыве ратификации соответствует национальным интересам РФ и "будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор".