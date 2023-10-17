Дума вводит блокировку сайтов, предлагающих сбор средств для ВСУ

Согласно законопроекту под ограничительные меры будут подпадать и онлайн-ресурсы, которые помогают обойти блокировку и получить доступ к информации, распространяемой с нарушением закона

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором, основном чтении законопроект, направленный на блокировку онлайн-ресурсов, содержащих призывы к финансированию Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований противника в условиях спецоперации.

Документ внесли на рассмотрение палаты в сентябре прошлого года депутаты комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, в первом чтении инициативу приняли в июне. Поправки предлагается внести в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Законопроект излагает в новой редакции норму, которая касается порядка ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона. В частности, к ней предлагается отнести информацию, содержащую предложение о финансировании противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористической операции или других действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает РФ.

Кроме того, к информации, распространяемой с нарушением закона, предлагается отнести сведения о возможных способах осуществления такого финансирования. Генеральный прокурор и его заместители получат полномочия обращаться в Роскомнадзор для оперативной блокировки подобных публикаций. Как отмечали ранее авторы инициативы, новые нормы "позволят оперативно блокировать призывы к финансированию Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований противника в условиях спецоперации".

Поправками ко второму чтению также предлагается дополнить закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" нормой о том, что централизованные религиозные организации, а также уполномоченные ими физические и юридические лица имеют исключительное право собирать пожертвования в связи с совершением религиозных обрядов и церемоний. При этом данные об осуществлении сбора таких пожертвований с нарушением этой нормы предлагается также отнести к информации, распространяемой с нарушением закона. Таким образом, генеральный прокурор РФ и его заместители смогут обращаться в Роскомнадзор для оперативной блокировки онлайн-ресурсов, которые содержат информацию о сборе пожертвований для религиозных обрядов и церемоний с нарушением норм закона.

Обход блокировки

Согласно законопроекту под ограничительные меры будут подпадать и онлайн-ресурсы, которые помогают обойти блокировку и получить доступ к информации, распространяемой с нарушением закона. По действующим нормам к такой информации относятся сведения, содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, а также информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной в РФ. Кроме того, речь идет в том числе о ложных сообщениях об актах терроризма, фейках об использовании Вооруженных сил РФ, призывах к введению в отношении РФ санкций, а также об оправдании экстремистской или террористической деятельности. К информации, распространяемой с нарушением закона, также относятся данные, содержащие предложение о приобретении поддельного документа, и сведения о возможности получения банковских, страховых и финансовых услуг лицами, не имеющими права на их оказание.

Если закон будет принят, то генпрокурор РФ и его заместители смогут обращаться в Роскомнадзор для оперативной блокировки онлайн-ресурсов, которые предоставляют сведения, позволяющие получить доступ к информации, распространяемой с нарушением закона, в том числе к данным о финансировании ВСУ и сборах пожертвований для религиозных обрядов с нарушением закона.