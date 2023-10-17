Эксперт: "Один пояс - один путь" расширяет возможности взаимодействия с Китаем

Особый интерес представляет то, каким образом формируется новая конфигурация современного мира, отметил председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий

ПЕКИН, 17 октября. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Проект "Один пояс - один путь" расширяет для России возможности всестороннего сотрудничества с Китаем, в том числе через взаимодействие с Евразийским экономическим союзом. Об этом сказал в эксклюзивном интервью корреспонденту ТАСС председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, который прилетел в Пекин для участия в мероприятиях в рамках Третьего форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь".

"Для России взаимодействие с Китаем в рамках этого проекта и вокруг него, через взаимодействие с Евразийским экономическим союзом, - это все формы создания нового мира, важнейший политический процесс, в котором может участвовать страна. Это строительство нового мира с большой перспективой вперед", - убежден он.

Особый интерес, полагает собеседник, представляет то, каким образом, в том за счет проектов "Один пояс - один путь", формируется новая конфигурация современного мира - с новыми правилами торговли, отношений, взаимодействия.

Россия, отметил он, тоже участвует в радикальных и очень существенных преобразованиях современного мира в истории приближения к справедливому миропорядку. Элементов такого порядка много, продолжил Быстрицкий, они все друг с другом взаимосвязаны. "Пояс и путь" связан с БРИКС и параллельно с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), считает он.

"Мы видим много таких элементов будущего в китайской идее сообщества единой судьбы. Все эти инициативы и проекты создают сложную, причудливую, очень любопытную перспективную мировую мозаику. Мы - свидетели крупного исторического процесса. Его элементами является все перечисленное, включая ШОС", - резюмировал Андрей Быстрицкий.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.