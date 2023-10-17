Эксперт заявил, что граждане КНР с большим вниманием и интересом относятся к России

Председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий отметил, что взаимодействие с Китаем является "двусторонним движением"

ПЕКИН, 17 октября. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Большой интерес к России чувствуется в Китае на всех уровнях - и у руководства, и в экспертном сообществе. Об этом сказал в эксклюзивном интервью корреспонденту ТАСС председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, который прилетел в Пекин для участия в мероприятиях в рамках Третьего форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь".

"Прежде всего - здесь очень большое сконцентрированное внимание к России и вообще к тому, что называется евразийским пространством. Я вижу, что на самых разных уровнях - в университетах, аналитических центрах - все это многочисленное "китайское интеллектуальное воинство" нами занимается", - отметил Быстрицкий.

"Очевидно, есть такие импульсы, исходящие из "верхушки" китайской элиты, которая настроена на развитие сотрудничества с нами и на изучение, понимание", - полагает эксперт. Взаимодействие с Китаем собеседник считает "двусторонним движением", которое носит партнерский характер.

"Стараются и с нашей, и с китайской стороны, но процесс настолько масштабный, что требует большого внимания и постоянных усилий для того, чтобы он не тормозился и двигался в верном направлении", - подчеркнул Быстрицкий.

"На мой взгляд, есть проблемы в коммуникациях, потому что у нас мало кто говорит по-китайски. В Китае не так уж много людей, которые говорят по-русски. Английский тоже не может служить основой нашего общения с китайцами. Это все требует большой работы, в том числе в сфере информационного обмена, в сфере знаний друг о друге, о бизнес-сфере".

Андрей Быстрицкий выразил убежденность в необходимости расширения взаимодействия "от простого уровня информационного обмена до философского и политического уровня". "Все это требует усилий, налаживания", - резюмировал он.