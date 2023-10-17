Лавров и глава МИД Руанды отметили важность совместных усилий для безопасности в Африке

Подтверждена обоюдная заинтересованность Москвы и Кигали в дальнейшем развитии сотрудничества на благо народов двух стран

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Руанды Венсан Бирута обменялись поздравительными телеграммами по случаю 60-летия со дня установления дипломатических отношений между странами. Об этом говорится в сообщении российского МИД.

"Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули традиционно дружественный характер российско-руандийского взаимодействия. Подтверждена обоюдная заинтересованность Москвы и Кигали в дальнейшем развитии и углублении разнопланового сотрудничества на благо народов двух стран, отмечена важность координации совместных усилий на международной арене в интересах мира, безопасности и стабильности на Африканском континенте", - отмечается в сообщении.

В июле Бирута принял участие во втором саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге, он возглавил делегацию Руанды. Ранее он отмечал, что страны связывают крепкие отношения, основанные на общих ценностях.