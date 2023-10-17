РФ и 14 стран призвали укрепить механизм ООН по расследованию случаев применения химоружия

Страны подчеркнули общую заинтересованность всего человечества в том, чтобы "полностью исключить возможность применения химического, бактериологического и токсинного оружия"

ООН, 17 октября. /ТАСС/. Россия совместно с 14 странами, среди которых Белоруссия, Венесуэла, Иран, Китай, призвали укрепить Механизм Генерального секретаря ООН (МГС) по расследованию случаев возможного применения химического и биологического оружия. Об этом говорится в совместном заявлении стран в Первом комитете 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Отмечаем усилия Генерального секретаря ООН и Секретариата ООН, а также национальные инициативы по обеспечению соответствующей подготовки экспертов, которые могли бы обеспечить поддержку Механизма Генерального секретаря по расследованию возможных случаев применения химического и биологического оружия <...>, мы убеждены в необходимости активизации при содействии Секретариата ООН усилий мирового сообщества по укреплению экспертного и технического потенциала МГС", - отметили страны.

С таким заявлением выступили Белоруссия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Таджикистан, Центральноафриканская Республика и Эритрея. Страны также подчеркнули общую заинтересованность всего человечества в том, чтобы "полностью исключить возможность применения химического, бактериологического (биологического) и токсинного оружия", так как его применение "противоречит совести человечества".

Как сообщил ранее начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов, в России особую озабоченность вызывает тот факт, что с 2001 года США блокируют все международные инициативы по верификации Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Соединенные Штаты и Украина умалчивают о деятельности биолабораторий в ежегодной отчетности по выполнению конвенции в рамках мер укрепления доверия, несмотря на их явную военно-биологическую направленность. Кириллов напомнил, что с 2010 года на приграничных с Украиной территориях России был зафиксирован рост заболеваемости бруцеллезом, Конго-Крымской лихорадкой, лихорадкой Западного Нила, африканской чумой свиней.