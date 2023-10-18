В Якутии из-за высокого давления госпитализировали спикера регионального парламента

Алексей Еремеев находится под наблюдением медиков

ЯКУТСК, 18 октября. /ТАСС/. Председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев госпитализирован из-за высокого давления. Об этом сообщили ТАСС в парламенте.

В среду началось пленарное заседание Государственного собрания республики. Еремеев вел заседание до перерыва, после 12:00 (06:00 мск) его заменил первый заместитель председателя Ил Тумэн Александр Жирков.

"Алексей Еремеев госпитализирован из-за высокого давления. В настоящее время он находится под наблюдением медиков", - сообщили в Ил Тумэн.