18 октября, 06:16

В Якутии из-за высокого давления госпитализировали спикера регионального парламента

Алексей Еремеев находится под наблюдением медиков

ЯКУТСК, 18 октября. /ТАСС/. Председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев госпитализирован из-за высокого давления. Об этом сообщили ТАСС в парламенте.

В среду началось пленарное заседание Государственного собрания республики. Еремеев вел заседание до перерыва, после 12:00 (06:00 мск) его заменил первый заместитель председателя Ил Тумэн Александр Жирков.

"Алексей Еремеев госпитализирован из-за высокого давления. В настоящее время он находится под наблюдением медиков", - сообщили в Ил Тумэн. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
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