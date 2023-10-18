Рогов: силы РФ уничтожили ДРГ и отбили три атаки ВСУ на времевском направлении

Председатель движения "Мы вместе с Россией" рассказал, что на времевском направлении ВСУ стали активно использовать дроны-камикадзе

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Российские силы уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в районе села Приютного в Запорожской области и отбили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении села Старомайорского в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На времевском направлении было отбито три атаки в районе села Старомайорского и ликвидирована одна ДРГ в районе Приютного", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на времевском направлении ВСУ стали активно использовать дроны-камикадзе.

Кроме того, по словам Рогова, ВСУ попытались продвинуться в районе села Копани близ Работина, однако атака была отбита российскими силами.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил президент Владимир Путин 5 октября, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков. 15 октября Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.