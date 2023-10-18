Ульянов: ядерные испытания могут возобновиться при определенных обстоятельствах

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене заявил, что это было бы негативным шагом для поддержания мировой стабильности

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Возобновление ядерных испытаний возможно при определенных обстоятельствах, но это было бы негативным шагом для поддержания мировой стабильности. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия-24".

"Никогда не говори никогда. Действительно, испытания при определенных обстоятельствах могут возобновиться. На мой взгляд, это было бы негативным развитием событий для современного мира, для поддержания стабильности, у нас и так хватает турбулентности в международных отношениях, не хотелось бы, чтобы добавился новый мощный фактор", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности возобновления ядерных испытаний в обозримом будущем.

Ульянов также вспомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что "Россия не будет первой возобновлять ядерные испытания", но если это сделает Вашингтон, то Москве тоже, видимо, "придется пойти по этому пути". "Это самая правильная позиция. Я знаю, что в нашем обществе, политологических кругах часто призывают к возобновлению ядерных испытаний, вообще, это вопрос к президенту, главнокомандующему, он принимает все решения, - обратил внимание дипломат. - Со своей стороны могу сказать, что я не уверен, что это сильно повлияет на натовцев, а вот дружественные нам страны расстроятся, скажем так, если вдруг Россия в силу каких-либо обстоятельств первой возобновит ядерные испытания. Наверное, это обстоятельство нам тоже нужно учитывать".