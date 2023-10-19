Медведев заявил об "отчаянной ревности" Украины к Израилю

Зампред Совбеза РФ пояснил, что Киев боится сокращения финансовой и военной помощи

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Украина на фоне обострения на Ближнем Востоке напугана перспективой получать меньше поддержки от Запада и отчаянно ревнует к Израилю, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для "Известий".

По его мнению, абсолютно предсказуемо то, что европейские руководители, "окончательно ставшие марионетками Вашингтона, отчаянно и безуспешно ищут "русский след" в обострении палестино-израильского конфликта".

"Закрывают глаза на очевидные факты, пытаются залакировать кровь и смерть на обеих сторонах конфликта красивыми пустыми словами. Не отстает от них и Киев, напуганный перспективой получать все меньше оружия и финансовой помощи, когда кукловодам станет "самим нужнее". Он отчаянно ревнует к Израилю, клянчит и проливает крокодиловы слезы", - описал происходящее политик.