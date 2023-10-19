В ДНР сообщили об уничтожении трех опорных пунктов ВСУ на южнодонецком направлении

По словам советника главы ДНР Яна Гагина, на этом участке фронта общие потери ВСУ за два дня составили не менее 20 человек

ДОНЕЦК, 19 октября. /ТАСС/. Российские силы за двое суток уничтожили три опорных пункта украинской армии на южнодонецком направлении, в том числе в районе Времевского выступа. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин.

"На южнодонецком направлении противник потерял три опорника за последние двое суток. Потери в основном на Времевском выступе. В населенных пунктах на этом участке фронта общие потери [Вооруженных сил Украины] за два дня [составили] не менее 20 человек", - сказал он.

Наряду с личным составом, как уточнил Гагин, украинская армия потеряла несколько единиц техники, включая бронеавтомобили и боевые машины пехоты.