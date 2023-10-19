Лавров завершил визит в КНДР возложением цветов к мемориальной доске Карлова

Глава МИД также провел встречу с коллективом российского посольства

ПХЕНЬЯН, 19 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил цветы к мемориальной доске дипломату Андрею Карлову в посольстве России в Пхеньяне.

Карлов возглавлял российское диппредставительство в Турции, где был убит в декабре 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.

С 2001 по 2006 годы Карлов работал послом РФ в КНДР, многое сделал для развития двусторонних отношений. На фасаде посольства в память о нем установлена мемориальная доска.

После этого Лавров провел встречу с коллективом российского посольства в КНДР. Это завершающий пункт в его программе во время пребывания в КНДР.