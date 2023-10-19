Путин заявил о готовности России взаимодействовать со всеми, кто дорожит ценностями спорта

По словам президента РФ, большой потенциал видится в развитии спортивного сотрудничества в СНГ, ШОС, БРИКС

ПЕРМЬ, 19 октября. /ТАСС/. Россия готова и будет развивать сотрудничество со всеми в мире, кто дорожит ценностями спорта, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Россия - спортивная держава".

"Россия готова и будет взаимодействовать со всеми, кто разделяет традиционные ценности и принципы спорта, кто дорожит этими ценностями", - подчеркнул Путин.

Пользуясь случаем, он поблагодарил китайских партнеров и лично председателя КНР Си Цзиньпина за поддержку годов двустороннего спортивного сотрудничества. "Только что я был в Китае, мы эту тему обсуждали и будем, безусловно, развивать это направление", - добавил президент РФ.

По его словам, большой потенциал видится и в развитии спортивного сотрудничества в СНГ, ШОС, БРИКС. "Игры БРИКС уже стоят в нашем спортивном календаре, они пройдут в Казани в июне 2024 года. А в сентябре Москва и Екатеринбург примут Всемирные игры дружбы. В их программе - и хорошо известные виды спорта, и набирающие популярность, такие, к примеру, как брейкинг, скейтбординг и спортивное программирование", - пояснил Путин.